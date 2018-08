Blühender Orient-Kitsch

Monika Lanzendörfer

"Nach Heidelberg kommen, das ist wie zelten", beschreibt der Choreograf und Tänzer Graham Smith mit Duldermiene die kläglichen Arbeitsbedingungen des pvc-Ensembles am Theater. Während eines Gesprächs mit dem Publikum deutet er an, dass es hinter den pvc-Kulissen keineswegs so euphorisch zugeht, wie die Werbetrommeln es glauben machen wollen.

Die Begegnungen nach

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2446 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2009