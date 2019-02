Blueskonzerte mit exzellenten Gästen

Die monatliche Blues-Session mit der ElVille Band wartet im Februar mit Überraschungen auf. Die charismatische Frontfrau der Gruppe, Marion La Marché, ist diesmal nicht dabei. Tom Schaffert (Gitarre), Sam Sommer (Schlagzeug), Bonnie Batzler (Bass) und Tom Karb (Hammond Orgel) haben aber stimmgewaltigen Ersatz gefunden: die Soul- und Funksängerin Fatma Tazegül undder Gitarrist und Sänger Stephan Ullmann stehen als Gastsolisten mit dem Blues-Ensemble auf der Bühne. Drei Auftritte stehen auf dem Programm: am Dienstag, 19. Februar, 20 Uhr, in der Museumsscheune Dossenheim, Rathausstraße 47, am Mittwoch, 20. Februar, 20 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus, und am Donnerstag, 21. Februar, 20 Uhr, in der Weinstube Ultes in Ellerstadt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.02.2019