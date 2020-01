Blumiger Duft des Bösen

Ulrich Seidl („Hundstage“), Michael Haneke („Das weiße Band“), der tragisch verstorbene Michael Glawogger („Workingman’s Death“), Andreas Prohaska („Das finstere Tal“) und Stefan Ruzowitzky („Die Fälscher“) waren in den vergangenen Jahren prägend für den österreichischen Film. Vorbei sind die Zeiten der krachledernen, rühr- und weinseligen Heimatschmonzetten. Kernige Förster, stramme Landjunker, gierige Großbauern und fesche, blondbezopfte Maiden gehören der Vergangenheit an, auch in der Alpenrepublik ist die Moderne eingekehrt. Zig Preise haben die Herren für ihre Arbeiten auf internationalen Festivals gewonnen, gerechter Lohn für Stilwillen, Innovation und Wagemut.

Darüber wird häufig der Beitrag übersehen, den ihre heimischen Kolleginnen in puncto internationalem Neo-Renommee geleistet haben. Maßgeblich Barbara Albert („Licht“) und Jessica Hausner, die 1999 zusammen mit Kameramann Martin Gschlacht („M – Eine Stadt sucht einen Mörder“) und Produzent Antonin Svoboda („Die Wand“) die „coop99 filmproduktion“ gründeten und deren Firma etwa für „Die fetten Jahre sind vorbei“ oder den Berlinale-Sieger „Esmas Geheimnis – Grbavica“ verantwortlich zeichnet. Auf Filmschauen weltweit sind die beiden Frauen regelmäßig zu Gast, zum vierten Mal wurde Hausner vergangenes Jahr nach Cannes eingeladen, erstmals in den Wettbewerb.

„Little Joe – Glück ist ein Geschäft“ stellte die Wienerin, Jahrgang 1972, dort vor. Ihre Heldin, die alleinerziehende Mutter und Wissenschaftlerin Alice (Emily Beecham), geht voll und ganz in ihrem Beruf auf. Der Biologin ist gerade die Zucht einer Pflanze mit einzigartiger Wirkung gelungen: Der Duft der nach ihrem Sohn Joe (Kit Connor) benannten blutroten Blume löst bei idealer Raumtemperatur und entsprechender Zuwendung Glücksgefühle aus. Heimlich nimmt sie für ihren 13-jährigen Sohn ein Exemplar mit nach Hause. Dort stellt sich heraus, dass ihre Kreation womöglich gar nicht so harmlos ist, wie es ursprünglich geplant war…

Die Regisseurin ist wieder ganz bei sich und ihren bevorzugten Themen. Künstlichkeit – sie bricht in Sachen Bildsprache gerne gängige Regeln und widersetzt sich althergebrachten Sehgewohnheiten – ist ihr Markenzeichen, böse Ironie eine ihrer Stärken. So hat sie zuletzt in „Lourdes“ gezeigt, wie im französischen Pilgerort mit dem Glauben Geschäfte gemacht werden. Gefühle enttarnt sie als Ware, mit der lukrativer Handel betrieben werden kann. Als kluge, bisweilen komische und doppelbödige Metapher lässt sich ihre Groteske lesen, als Spiegel unserer Gesellschaft, die rücksichtslos nach dem eigenen Glück strebt.

Science-Fiction und Horror

Einerseits. Andererseits bekommt man es mit einem klassischen Genrefilm zu tun, angesiedelt zwischen Science-Fiction und Horror. Roger Cormans Kult-Klassiker „Kleiner Laden voller Schrecken“ kommt einem in den Sinn, aber auch die „Körperfresser“-Schocker von Philip Kaufman und Don Siegel. Außerirdische bedienen sich der menschlichen Hülle, machen die befallenen Personen zu emotionslosen Doppelgängern. Für die Paranoia der Fünfziger stand das, als man in den USA eine kommunistische Unterwanderung fürchtete. Bei Hausner geht es hingegen um Abnabelung, um Veränderung – Joe kommt gerade in die Pubertät –, um die schwierige Nähe bei der Liebe, festgemacht an Chris (Ben Wishaw), Kollege von Alice, der ihr eindeutige Avancen macht, die sie jedoch nicht erwidern kann.

Ein vielschichtiges, mit feiner Ironie gespicktes Vexierspiel, das zig Deutungsmöglichkeiten zulässt. Ein B-Movie, umgesetzt als kluges Arthouse-Kino, bestechend fotografiert von Gschlacht. Kalt, exakt kadriert sind seine Aufnahmen, elegant gleitet er durchs Gewächshaus mit blühenden Topfpflanzen. Das flammende Rot der Blüten steht im Kontrast zum gleißenden Weiß des Labors mit glatten Oberflächen, riesigen Glasfenstern und der funktionalen, symmetrischen Architektur.

Beecham („Hail, Caesar!“) wurde an der Côte d’Azur für ihr Spiel ausgezeichnet, ihr zur Seite stehen namhafte Darsteller, neben Whishaw („The Lobster“) auch Kerry Fox („Intimacy“) und Lindsay Duncan („Birdman“). In diesem Zusammenhang muss man noch auf die punktuell eingesetzte Musik des japanischen Avantgardisten Teiji Ito verweisen, die einen immer wieder aufschrecken lässt. Ein Prinzip der Filmemacherin, die nie eigens komponierte Soundtracks verwendet, weil diese den Zuseher in „seiner Passivität einlullen“.

