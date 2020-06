Blutsbrüder unter Beschuss

© picture alliance / Mike Nelson/E

Vom Charakterdarsteller zum Superhelden, so lässt sich die Karriere von Chadwick Boseman (Bild) kurz zusammenfassen. Zum Star des Marvel Cinematic Universe (MCU) ist er als „Black Panther“ 2018 kometenhaft aufgestiegen, im selben Part war er zwei Jahre zuvor in „The First Avenger: Civil War“ zu sehen gewesen.

In Biopics hat er sich einen Namen gemacht, als James Brown, „Godfather of Soul“, in „Get on Up“, oder als Baseball-Grande Jackie Robinson in „42 – Die wahre Geschichte einer Sportlegende“. „Chad“, so sein Spitzname, wurde 1977 in Anderson, South Carolina, geboren, studierte Regie an der Howard University in Washington, DC., und besuchte zudem die Digital Film Academy in New York sowie – finanziert von Denzel Washington – die British American Drama Academy in Oxford.

Seine Schauspielerlaufbahn begann er in Gastauftritten in Serien wie „Law & Order“ oder „CSI: New York“, im Familiendrama „Lincoln Hights“ (2006 - 2009) erhielt er seine erste wiederkehrende Rolle, sein Leinwanddebüt gab er 2008 im Football-Drama „The Express“. Boseman, der gerne Basketball spielt und boxt, erhielt für sein Theaterstück „Deep Azure“ viel Kritikerlob. geh