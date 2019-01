Böhmische Klänge über Liebe und Leid

Bei der jüngsten Matinee der zunehmend gut besuchten „Musiksalon“-Reihe mit böhmischer Kammermusik beklagten einige Zuhörer im Oberen Foyer des Nationaltheaters das fehlende Konzertpodium. Aber auch die Bedauernswerten in den hinteren Reihen müssen einsehen: Sobald ein Konzertflügel im Spiel ist, passen aufs Podium keine fünf Instrumentalsolisten, wie sie für Bohuslav Martinus köstliche Ballettmusik „La revue de cuisine“ vonnöten waren.

Was da freilich Geiger Felix Wulfert, Cellistin Eun-Ae Junghanns, Klarinettist Patrick Koch, Fagottistin Antonia Zimmermann, Trompeter Lukas Zeilinger und Pianistin Asli Kilic im Marsch-, Tango- und Charleston-Rhythmus an technischer Perfektion, Musizierlust und interpretatorischer Raffinesse ablieferten, war ein akustisches Feuerwerk. Vor diesem klassischen Rausschmeißer in der zweiten Programmhälfte hatten zum Auftakt Junghanns und Kilic das dreisätzige „Märchen“ für Cello und Klavier des Komponisten Leos Janácek, sozusagen als Dialog zweier Liebender mit verteilten Rollen, dargeboten.

Wuchtiger Trauermarsch

Das bedeutendste Werk der Programmfolge stand im Zentrum der Mannheimer Matinee: Bedrich Smetanas Klaviertrio g-Moll opus 15, in dem der tschechische Meister dem Schmerz über den Tod seiner vierjährigen Tochter Ausdruck verliehen hat. Felix Wulfert (Violine), Eun-Ae Junghanns (Cello) und Asli Kilic (Klavier) hinterließen den tiefsten Eindruck im wuchtigen Trauermarsch, während das virtuose Presto-Finale einen Hoffnungsschimmer schenkte. Starker, anhaltender Applaus.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019