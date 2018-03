Böser Hunnenkönig Prochnow

Jürgen Prochnow spielt im Zaimoglu-Stück „Siegfrieds Erben“. © Ossinger/dpa

Ein Hauch Hollywood wird im Sommer durch Worms ziehen: Jürgen Prochnow, der 1981 in Wolfgang Petersens „Das Boot“ spielte und danach in großen amerikanischen Produktionen wie „Versteckt“ oder „Beverly Hills Cop II“ zu erleben war, wird bei den Nibelungenfestspielen dabei sein. Er übernimmt nach Informationen des von Nico Hofmann geleiteten Festivals in Feridun Zaimoglus Stück „Siegfrieds

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2663 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018