Bono versagt die Stimme

Die irische Rockband U2 hat am Samstagabend ihren Auftritt in der Berliner Mercedes-Benz-Arena nach wenigen Liedern abgebrochen. Bei Sänger Bono hatte zuvor mehrfach die Stimme ausgesetzt, immer wieder griff er – auch während der Songs – zur Thermoskanne. „Wir wissen nicht, was passiert ist und lassen uns ärztlich beraten“, teilte die Band gestern auf ihrer Homepage mit.

Bono habe seine Stimme nach ein paar Liedern „komplett“ verloren, obwohl er vor dem Auftritt in „großartiger Form“ gewesen sei. Man werde die Fans so bald wie möglich informieren, wie es weiter gehe. Das nächste Konzert der Europatour, deren Auftakt am Freitag in der Hauptstadt war, ist laut Homepage für morgen in Köln geplant.

Das fünfte Lied „Beautiful Day“ brachte Bono am Samstag unterstützt vom Publikum noch zu Ende, dann verließ er die Bühne – für eine Pause, wie es zunächst hieß. Nach einiger Zeit wurde mitgeteilt, das Konzert werde nicht fortgesetzt, die Gäste sollten ihre Tickets für ein Ersatzkonzert behalten.

Kritik an Chemnitzer Mob

Bei seinem Auftritt am Freitag in Berlin zum Start der U2-Europatour hatte Bono die rechten Ausschreitungen in Chemnitz scharf kritisiert. „Solche Leute gehören nicht zu Europa und diesem Land“, rief der 58 Jahre alte Sänger. Während der Show tauchte zudem der Slogan „#wirsindmehr“ auf dem Bühnen-Bildschirm auf. Die Menge applaudierte und jubelte. dpa/jpk

