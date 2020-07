„Boom Comedy Club“ liefert in Mannheim gelungene Pointen

Vielleicht war das Motto des „Jetzt erst recht!“-Festivals auf der Seebühne des Mannheimer Luisenparks noch nie so bedeutsam wie an diesem Abend. Denn während sich Musiker wahlweise in den Autokinos der Region oder kleinen Club-Konzerten von den Leiden des Corona-Lockdowns erholen, ist es die Kleinkunst, die noch immer darnieder liegt - und sich an diesem Abend erheben soll.

Man muss das offen so sagen: Die Bedingungen für diese Herkulesaufgabe sind nicht eben einfach. Denn getreu der aktuell geltenden Corona-Verordnungen fehlt der Atmosphäre eigentlich alles, was einen gewohnt-gelungen Comedy-Abend ausmachen würde: Nähe, Spontaneität und ein ausverkauftes Haus müssen sich Moderator Jens Wienand und die drei Humoristen des Abends vielmehr selbst dazu denken. Und leisten dabei wirklich grandiose Arbeit.

Schon der Mannheimer Durchstarter Mathias Haze macht da einen bemerkenswerten Anfang. Denn wo vor 60 Gästen epische Lücken klaffen, sorgt er schlichtweg mit goldenem Lokalkolorit für Furore. Breit lächelnd konstatiert der Mitbewohner einer Vier-Personen-WG in der Neckarstadt-West, „Mannheimer sind assi, aber lieb“ und nimmt sich dafür konsequenterweise als nächstes gleich selbst auf die Hörner. Denn Haare auf den Kopf hat Haze unter seiner Mütze zwar keine, dafür aber druchaus eine Etage tiefer. „Wenn ich nackt einen Handstand mache, sehe ich aus wie Bülent Ceylan“, packt es der junge Mann in Worte - und hat das Eis der Zurückhaltung damit längst gebrochen.

Diagnose Übergewicht

Es wird auch für seine Kollegen die Philosophie des Abends bleiben: Jede Pointe ein Kanonenschuss, getreu des Formats, das sich nicht von ungefähr „Boom Comedy Club“ getauft hat. Und so serviert auch die Bremerin Christin Jugsch vor allem allerlei Wildes über sich selbst.

Dass die selbstbewusste Rothaarige mit den gängigen Klischees („Rostiges Dach, feuchter Keller“) mittlerweile souverän umzugehen versteht, spürt man da ab der ersten Sekunde. Da mögen Pumuckl oder Boris Becker als Negativbeispiele einer ernsthaften roten Front eher nicht zu den Vorreitern zählen: Wenn Jugsch erst einmal ihren „Club der roten Dichter“ ausgerufen hat, ist lyrische Feinkost nicht mehr fern: „Rotes Haar, wunderbar!“

Auch Jens Wienand knüpft da gerne mit an, formt aus Publikums-Worten wie „Popel“ und „Steuererklärung“ seine Ode auf diesen besonderen Abend - und übergibt das Mikrofon ein letztes Mal an den Finalisten des Abends.

Dass der studierte Islamwissenschaftler Marvin Spencer (Marvin Spencer beim 1. Mannheimer Comedy Cup) vor allem auf Situationskomik zwischen Sesamstraße und amourösen Verhältnissen setzt, passt zum Ende dieser 90 Minuten wahrlich wie die Faust aufs Auge. Zumal der selbstbewusste Verbalpoet seine körperliche Statur wahrlich nicht mit Scham auf die Bretter trägt. Denn über die Diagnose Übergewicht berichtet der kräftige Schalk am Mikrofon tief augenzwinkernd: „Endlich wusste ich über mein schweres Schicksal Bescheid. Das Schlimmste war die Ungewissheit!“

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 26.07.2020