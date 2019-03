Brandauer spielt in Worms Hauptrolle

Klaus Maria Brandauer. © dpa

Die deutsche Theaterlegende Klaus Maria Brandauer wird bei den Wormser Nibelungen-Festspielen 2019 dabei sein. Das teilten die Festspiele jetzt mit. Brandauer werde bei der Uraufführung des Stückes „Überwältigung“ von Autor Thomas Melle „eine der Hauptrollen übernehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Nachdem im vergangenen Jahr Schriftsteller Feridun Zaimoglu die Nibelungengeschichte weitergeschrieben hat, werde Melles „ungewöhnliches Stück“ der Frage nachgehen, „ob die Geschichte der Nibelungen nicht auch ganz anders, besser ausgehen könnte“. Die Regisseurin Lilja Rupprecht, deren Inszenierungen derzeit an den großen deutschen Theaterhäusern zu sehen seien, werde Regie am Wormser Doms führen, so die Festspiele in Worms. dpa

