Breitbach-Preis an Nora Bossong

Die Schriftstellerin Nora Bossong (Bild) ist am Freitag für ihr literarisches Gesamtwerk mit dem diesjährigen Joseph-Breitbach-Preis ausgezeichnet worden. „Nora Bossong schreibt sprachmächtige Romane und Gedichte von großer Strahlkraft, die wichtige Fragen stellen“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Preisverleihung im Koblenzer Theater. Die 38-Jährige schreibe Bücher über eine Welt, in der „vieles aus den Fugen geraten ist“. Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Festakt mit nur wenigen ausgewählten Teilnehmern statt und wurde für alle anderen Interessierten in einem Livestream übertragen. dpa (Bild: dpa)

