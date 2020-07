Brentano-Preis auf Oktober verlegt

Aus organisatorischen Gründen verlegt die Stadt Heidelberg die diesjährige Verleihung des Clemens-Brentano-Preises. Wie die Stadt mitteilte, soll die ursprünglich in der kommenden Woche geplante Vergabe nun erst am 28. Oktober stattfinden. Genauere Angaben zu den Gründen machte die Stadt nicht. Die Auszeichnung des Schriftstellers Levin Westermann erfolgt im Oktober „ausnahmsweise“ in der Stadtbücherei Heidelberg und wird mit einer Lesung des Preisträgers verbunden. Literaturkritiker Christian Metz hält die Laudatio.

Der 1980 geborene Westermann erhält den renommierten Brentano-Preis für seinen Lyrikband „bezüglich der schatten“. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und wird von der Stadt Heidelberg jährlich im Wechsel der Sparten Lyrik, Erzählung, Essay und Roman vergeben. Benannt ist die Auszeichnung nach dem Schriftsteller (1778-1842), der einige Jahre in Heidelberg lebte. seko

