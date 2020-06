Brian Ferry 2021 in Schwetzingen

Aufgrund des behördlichen Verbots von Großveranstaltungen mussten auch Auftritte von Bryan Ferry (Bild) in Schwetzingen, geplant für 1. August im Schlossgarten, und in Köln (28. Juli) verschoben werden. Nun lässt der Veranstalter wissen, dass Ersatztermine im kommenden Jahr vereinbart wurden. In Schwetzingen wird der Musiker, der mit der Band Roxy Music bekannt wurde, am 1.August 2021 auftreten, zuvor in Köln am 30. Juli. Ein in Salem geplanter Termin werde nicht nachgeholt. Karten behielten ihre Gültigkeit, teilt Veranstalter Wizard Promotions mit. Tickets sind ab 56,65 Euro im Angebot. tog (Bild: B. Pedersen/dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020