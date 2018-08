Briefe aus dem Besitz der letzten deutschen Kaiserin

Anzeige

Die zweite Kiste ist noch nicht geöffnet. Sie soll Briefe enthalten, die Geburt und Erziehung ihrer Söhne behandeln, so ist der Beschriftung zu entnehmen. In der Schatulle mit dem Monogramm der Kaiserin befindet sich unter anderem ein Kuvert mit der Zeile «Die letzten Briefe der Kaiserin Augusta an mich, Nov.-Dec.1889». Kaiserin Augusta (1811-1890) war die Großmutter von Wilhelm II.

130 Jahre lang war der Schatz vergessen. Für die Ausstellung «Kaiserdämmerung. Das neue Palais zwischen Monarchie und Republik» sollte eigentlich ein historischer Juwelentresor geöffnet werden, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mitteilte. Der Schlüssel wurde jedoch nicht gefunden. Eine endoskopische Untersuchung ergab dann aber, dass er leer war.

In dem Schrank darüber fanden sich dann zur Überraschung zwei Transportkisten, eine Lederschatulle mit dem Monogramm von Auguste Victoria und eine Dokumentenmappe. «Das war ein einmaliger Glücksfall, damit hatte niemand gerechnet», sagte Frank Kallensee, Sprecher der Stiftung.

Das Konvolut gelangte vermutlich beim Einzug von Auguste Victoria und ihrem Gatten Kaiser Wilhelm II. in das einst von Preußenkönig Friedrich II. (1712-1786) geschaffene Schloss mit einigen Hundert Räumen. Als die Kaiserin am 21. November 1918 Potsdam verließ und ins niederländische Exil ging, blieben die beiden Kisten zurück.