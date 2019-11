Brillante Musikerinnen entfesseln einen Orkan

„Frische Brise“ – wer da an einen leichten Wind gedacht und sich auf einen entspannten Abend eingerichtet hatte, wird schnell eines Besseren belehrt. Mit „I Got Rhythm, I Got Music“ machen die Vier gleich zu Beginn klar: Das Motto greift zu kurz. Kein sanftes Lüftchen, nein ein Orkan ist es, den die brillanten Musikerinnen entfesseln. Da hilft kein Flehen: „Mercy-Mercy-Mercy“ – mit Joe Zawinuls Soul-Jazz-Komposition der 60er. Diese geballte Frauenpower fordert ihr Publikum und hebt es aus seinen gepolsterten Stühlen.

Sie entführt es hinaus aus den Klostermauern nach New Orleans, der Wiege des Jazz, nimmt es mit nach Argentinien, wo der Tango zu Hause ist, lässt es den schluchzenden Klängen osteuropäischer Klezmer-Musik lauschen und bringt es ins „Royal Theatre“ ins London des 18. Jahrhunderts, wo es gerade noch rechtzeitig Georg F. Händels Einzug der Königin von Saba miterleben kann. In fast allen Musikrichtungen ist das „goldene Wunderhorn“ zu Hause, das der Belgier Adolphe Sax 1840 erfand. Gleich die ganze Saxofon-Familie bringen die vier hochkarätigen Musikerinnen auf die Bühne: Inken Röhrs (Sopran-Sax), Bettina Matt (Alt-Sax), Sigrun Krüger (Tenor-Sax) und Kerstin Röhn (Bariton-Sax).

Annette Böhmer, die Präsidentin des Kiwanis-Clubs Tauberbischofsheim, hieß das Quartett willkommen. „Der Erlös aus diesem Konzert fließt in die Arbeit des Kiwanis-Clubs, der gemäß dem Motto „Serving the children oft the world“ mit verschiedenen Projekten Kinder und Jugendliche in der Region, aber auch weit über die Landesgrenzen hinaus unterstützt“, erklärt die Präsidentin und stellt stellvertretend für die internationale Arbeit des Clubs die „Spezial Guests“ des Abends vor - Angela Bendix und ihre beiden Begleiterinnen. „Zusammen mit einem balinesischen Pastorenehepaar haben sie ein Waisenhaus auf Bali gegründet, in dem inzwischen zwölf Kinder leben“, berichtet Annette Böhmer.

Um die Kosten für den steigenden Bedarf zu stemmen, sei „Anak Domba“, wie sich die ehrenamtliche Organisation nennt, auf Spenden angewiesen.

Gutes tun und gleichzeitig einen genussvollen Abend verbringen – beides ist an diesem Samstag im brechend vollen Bernhardsaal möglich. Begeistert geht das Publikum mit bei dem Swing-Stück „Bei mir biste scheen“. Auf eine jüdische Hochzeit lädt „Sistergold“ mit „A Klezmer Wedding“ von Mike Curtis ein. Mühelos ersetzt das Sopran-Sax die ursprünglich vorgesehene Klarinette. Atemlos lauschen die Zuhörer dem virtuosen Spiel mit seinem sich fast zur Ekstase steigernden Tempo. Richtig gefährlich wird es mit der Eigenkomposition „Blondes Gift“ von Kerstin Röhn. Der Name hält, was er verspricht. Nicht umsonst die Warnung: „Suchen Sie festen Halt! Am Stuhl oder bei Ihrem Nachbarn!“ Entspannung bringt George Gershwin’s „Summertime“. An diesem trüben Novemberabend spürt der Zuhörer fast körperlich die träge Schwüle eines Sommertags in New Orleans. Nach Afrika führt „African Marketplace“. Abdullah Ibrahim beschreibt das bunte Treiben, das Gewirr von Stimmen, Düften und Farben. Fremdartige, aufregende Klänge entlockt Sigrun Krüger der Klarinette, die sie mit dem Saxophon getauscht hat.

Wem der Rhythmus in die Beine gefahren ist, wer bereits unterm Stuhl heimlich mitgewippt hat, der kommt bei dem Schnellkurs im Charleston voll auf seine Kosten. „Ist ein toller Tanz und würde Ihnen auch guttun“, erklärt Kerstin Röhn unverblümt dem Publikum. Und schon geht’s los mit den Trockenübungen im Sitzen. „Nur keine Hemmungen, sieht’s ja keiner unterm Sitzplatz des Vordermannes“, ermuntert die Tanzlehrerin zu „Ain’t She Sweet“ im schmissigen Sound der „Goldenen Zwanziger“.

Mit dem gefühlvollen Ohrenschmeichler „Blue Moon“ zeigen die Saxofonistinnen, dass sie auch die leisen Töne beherrschen. Erotisch sei der Klang des Saxofons, der menschlichen Stimme nicht unähnlich, sagt man – so wie der Tango, der wie keine andere Musik so eng verbunden ist mit Liebe, Leidenschaft und Schmerz. „Libertango“, wohl das berühmteste Stück von Astor Piazzolla – nie, so scheint es, hat man sehnsuchtsvollere Klänge gehört. Die musikalische Reise geht weiter nach Kuba zu einem Ausflug an den Strand von Havanna mit „Chan Chan“ von Compay Segundo. Was macht eine Kubanerin, die sich nach Liebe sehnt? Sie sucht sich einfach ihren „Hombre“, den Mann ihres Herzens. Inken Röhrs findet ihn im Publikum in der zweiten Reihe und spielt allein für den Überraschten ein leidenschaftliches Solo, was dieser spontan und galant mit Handkuss quittiert. Mit Irvin Berlins mitreißendem „Puttin’ on the Ritz“ oder mit „See You Later, Aligator“ lösen die „goldenen Ladies“ eine regelrechte Ohrwurm-Epidemie aus.

Die vier grandiosen Musikerinnen spielen nun ein Medley der schönsten Melodien von ABBA, perfekt in Sound und Performance. „Besser als die Originale“, begeistert sich ein Zuhörer. „Thank You for the Music“ – damit bringen die vier Saxofonistinnen zum Ausdruck, was ihr Publikum bewegt.

Es war die Vielseitigkeit der Interpretinnen, die diesen Abend so spannungsgeladen machte. Locker zappten sie hin und her zwischen Jazz, Blues und Klezmer bis hin zu Rock und Klassik, angereichert durch Eigenkompositionen, choreografisch gekonnt in Szene gesetzt. Mitreißende Musik, hinreißend gespielt vereinte sich durch eine witzige, intelligente Moderation zu einer Bühnenschau, die nicht nur ein „Hinhörer“, sondern auch ein „Hingucker“ war.

