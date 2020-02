Brit Award für Billie Eilish als beste internationale Künstlerin

Die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish (rechts) ist auch bei den Brit Awards ausgezeichnet worden. Die US-Sängerin erhielt am Dienstag in London von Melanie C (l.) den Preis als beste Internationale Künstlerin. Außerdem lieferte die 18-Jährige einen der gefeierten Auftritte des Abends: Gemeinsam mit einem Orchester sang sie unter großem Jubel „No Time To Die“ – ihren Titelsong für den kommenden Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“. Gewinner des Abends war Sänger und Songwriter Lewis Capaldi, der einen Brit Award als bester Nachwuchskünstler erhielt und sein Bier zu seiner kurzen Dankesrede mit auf die Bühne nahm. „Vielen, vielen Dank! Wir sehen uns später“, stammelte er und behielt damit Recht. Tatsächlich bekam er später noch die Auszeichnung für die Single des Jahres („Someone You Loved“). dpa (Bild: dpa)

