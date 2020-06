Brixy analog oder digital zu sehen

Der Maler Dietmar Brixy. © Groß

Nach der erzwungen Corona-Pause kehren sind in diesen Tagen auch wieder Werke des Mannheimer Malers Dietmar Brixy in Museen wieder für Besucher zu betrachten – digital oder ganz klassisch analog. So stellt etwa die in Luxemburg liegende Culturinside Gallery Arbeiten aus Brixys Sammlung „Horizon“ aus. In dem Nachbarland bilden die Gemälde des Wahl-Neckarauers zusammen mit Werken von Pierre-Luc Poujol und Jacques Nestlé die Ausstellung „Action & Abstraction“. Die Schau ist noch bis 3. Juli nach vorheriger Anmeldung zu sehen.

Derweil bietet die Christian Marx Galerie aus Düsseldorf eine virtuelle Schau mit Brixy-Werken an. Noch bis 31. August sind Bilder in „Happy Discover(y)“ auf der Webseite der Galerie zu sehen. seko

