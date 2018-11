Brodelnd vor kreativer Energie

Bitte anschnallen! Diese Weisung hätte als Motto für das Enjoy-Jazz-Konzert von Erwin Ditzner in der Alten Feuerwache Manheim gut gepasst. Denn von der ersten Sekunde an katapultiert der Ludwigshafener Schlagzeuger mit seiner Band das Publikum in einen vor Energie berstenden Klangkosmos.

Tenorsaxofonist Tobias Delius schlägt zum Auftakt mit kurz angestoßenen, kraftvollen Motivschüben

...