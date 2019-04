Bruchlandung auf dem Mond

© Ariel Schalit/AP/dpa

Das hat nicht geklappt. Eine Raumsonde aus dem Land Israel sollte am Donnerstag auf dem Mond landen. Doch dann gab es technische Probleme.

Was war passiert? „Es gab einen Defekt in dem Raumschiff“, erklärte ein Experte. Ein wichtiger Motor an der Raumsonde fiel während der Landung aus. Das Team konnte nicht mehr mit der Sonde kommunizieren. Sie zerschellte auf dem Mond. Mit Raumsonden fliegen aber zum Glück keine Menschen durchs All.

Erst drei Ländern ist es gelungen, auf dem Mond zu landen: Russland, den USA und China. Israel wollte die vierte Nation sein. Dieses Mal hat es nicht geklappt. Trotzdem gab es Lob für die Mission. Zumal die Erkenntnisse der Aktion bestimmt helfen, damit der nächste Versuch klappt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.04.2019