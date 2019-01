Brücken zwischen den Kulturen

Eine neue Klangfarbe gibt beim nächsten „Jazz im Quadrat – Hautnah“-Konzert den Ton an: Weltmusik mit orientalischen, Rock- und Jazz-Einflüssen. Bei der Veranstaltungsreihe, die diese Zeitung mit dem Club Ella & Louis im Mannheimer Rosengarten veranstaltet, steht dort an diesem Freitag um 20 Uhr nämlich das Pulse Project auf der Bühne. Eine multinationale Formation, die sich an der Popakademie gefunden hat und multikulturelle Fusion-Musik präsentiert.

Gegründet wurde das Ensemble von zwei Syrern, die 2016 nach Deutschland geflüchtet waren. Klarinettist Yazan Alsabbagh und Hesham Hamra, der die arabische Laute Oud spielt, hatten zuvor schon in Damaskus eine Band formiert, die traditionelle orientalische Musik um Einflüsse anderer Kulturen, Flamenco vor allem, erweiterte.

„Das war ein Traum“, sagt Hamra im Gespräch mit dieser Zeitung. In Mannheim ist er Wirklichkeit geworden: bunter, vielfältiger und kreativer als zuvor. Denn mit dem italienischen Schlagzeuger Santino Scavelli sowie den deutschen Musikern Simon Zauels (E-Bass), Andre Haaf (Tasteninstrumente) und Julius Imhäuser (Gitarre) haben Hamra und Alsabbagh Musiker getroffen, die ihre Vision von einer west-östlichen Musikverschmelzung teilen.

Video Lokales 4. Newcomer-Wettbewerb "Hautnah" - Pulse Project - "Byat on Fire" Vom 7. bis 20. Januar 2019 können Sie im Morgenweb abstimmen, welche von drei Bands im neuen Mannheimer Jazzclub "Ella & Louis" am 1. Februar auftritt. (Rechte: Pulse Project) Vom 7. bis 20. Januar 2019 können Sie im Morgenweb abstimmen, welche von drei Bands im neuen Mannheimer Jazzclub "Ella & Louis" am 1. Februar auftritt. (Rechte: Pulse Project)

Munter geht es zu bei dem Gespräch mit der Band in der Popakademie, wo Hamra Weltmusik studiert. Jedes Ensemblemitglied meldet sich zu Wort; es ist offensichtlich, dass die Chemie innerhalb der Gruppe stimmt. Nur Alsabbagh, der den Großteil der Stücke komponiert, ist nicht dabei; er studiert Kammermusik in Berlin – bei keinem Geringeren als Daniel Barenboim.

Aber nur in Mannheim konnte das Pulse Project zusammentreffen. Das multikulturelle Klima der Stadt und der Weltmusikstudiengang schufen den idealen Nährboden. „Wir haben viel experimentiert, auch mit Gesang, am Anfang waren wir zu elft“, erzählt der Oud-Spieler. Innerhalb von zwei Jahren ist Musik entstanden, die Hamra als „etwas ganz Neues“ bezeichnet.

Nicht ohne Grund: Seine Oud hat er inzwischen elektrisch verstärkt, sich ein ganzes Arsenal an Effektgeräten zugelegt. Am Schlagzeug steuert Scavelli nicht nur orientalische Rhythmen bei, sondern auch karibische Salsa- und Reggae-Klänge. „Uns ist wichtig, dass man sich aus allen Kulturen bedienen und Brücken schlagen kann“, sagt er. Im Zeitalter der Globalisierung sei man darauf angewiesen, sich mit anderen auszutauschen. Das sahen auch die Organisatoren der Hamburger Elbphilharmonie so, wo die Band schon aufgetreten ist. Sie arbeitet zurzeit an einem Projekt mit dem Chor des renommierten Konzerthauses.

„In unsere Musik kann alles einfließen“, lautet das weltoffene Credo von Hamra, der mit Alsabbagh das Pulse Project leitet. Die Probenarbeit sei sehr intensiv, berichten die Bandmitglieder übereinstimmend. „Die Arrangements erarbeiten wir gemeinsam“, erzählt Scavelli. „Jeder bringt sein eigenes Ding mit ein“, ergänzt Gitarrist Julius Imhäuser. Und Keyboarder Andre Haaf sieht seine Aufgabe darin, die „besonderen Sounds“ beizusteuern und eigene Akkorde zu finden.

Das ist mitunter eine große Herausforderung, denn die arabische Musik besteht nicht nur aus vertrackten Rhythmen, sondern auch aus Vierteltönen, die man in der westlichen Kultur (abgesehen von Experimenten in der Neuen Musik) nicht kennt. „Anfangs war das ganz schön schwierig“, gesteht Bassist Simon Zauels. Aber sich darauf einzulassen, sei auch besonders reizvoll.

Orientalische Melodien

Innerhalb von zwei Jahren ist das Sextett zu einer Einheit zusammengewachsen. „Jeder von uns ist einzigartig“, schwärmt Zauels vom Gemeinschaftsgeist der Gruppe. Das habe die Band gemerkt, wenn Ersatzleute einsprangen: „Das war nicht das Gleiche.“ Hesham Hamra lächelt milde: „Wir sind wie eine Familie geworden.“ Nur bei einem Thema reagiert er gereizt – als das Gespräch auf Politik kommt. „Wir möchten als Musiker wahrgenommen werden, nicht als Flüchtlinge“, betont Hamra. Imhäuser unterstützt ihn sogleich: „Es ist nicht wichtig, dass Hesham aus Syrien kommt. Es kommt nur darauf an, dass er Musiker ist.“ Und auf großartige Musik darf sich das Publikum freuen: auf verschnörkelte Melodien, betörende Klarinetten-Balladen und rockig-explosive Gitarrensoli – spannend und neuartig.

Info: Infos und Video unter morgenweb.de/hautnah

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019