Buch über einen Abschied in Dankbarkeit

Das Alter, sagt man, sei nichts für Feiglinge. Aber der Mut muss schon gewaltig sein, um die innere „Leere“, die „Gleichgültigkeit“ nicht allbestimmend werden zu lassen. Hannes Wenger ist 83 Jahre, auf Pfleger angewiesen und des Lebens müde. Bitter, pessimistisch beginnt der letzte Roman „Der Gedankenspieler“ des im vergangenen Jahr verstorbenen Peter Härtling, noch kurz vor seinem Tod hat er ihn beendet.

Sein Held Wenger ist ein kunstsinniger Architekt, der immer mal wieder von Fachzeitschriften um Kommentare gebeten wird. Die schwindenden Kräfte erlauben ihm allerdings nur noch selten, sich in die Arbeit zu stürzen. Zuweilen schreibt er in Gedanken Briefe an imaginäre Weggefährten und Gewährsleute, an Maler und Schriftsteller. Es ist ein rührender Versuch, die Verbindung zur Welt nicht abreißen zu lassen. Wenger lebt allein. Nur ein Freund ist ihm geblieben, sein Hausarzt Mailänder.

Resignative Ausbruchsversuche

So ungleich diese Beziehung auch scheint, sie hat ein inneres Gleichgewicht. Das allerdings erheblich in Gefahr gerät, als Mailänder kundtut, heiraten zu wollen. Karola heißt die Zukünftige, eine Kollegin, die zudem eine kleine Tochter mit in die Beziehung bringt. Wenger fürchtet, seinen Freund und Helfer zu verlieren. Bis er schließlich Karola und ihre Tochter kennenlernt – und eine neue Seite an sich entdeckt. Man könnte sagen: Er wird anhänglich. Das Mädchen wächst ihm ans Herz. Und auch wenn er seinen Alterszynismus kaum abschütteln und seine resignativen Ausbruchsversuche immer weniger unterdrücken kann – das Kind bringt etwas in ihm zum Klingen, das er vergessen oder nie gekannt hat. Er spürt, wie selbst sein zusehends hinfälliger Körper zuweilen von der Lebenslust und Unbeschwertheit Katharinas kleine Stromschläge erfährt.