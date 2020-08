Bude erster Direktor

Der Gründungsdirektor des künftigen documenta-Instituts in Kassel, Heinz Bude (Bild), will die Einrichtung auch zu einem Versammlungsort machen. Dies sei neben der Beherbergung des documenta-Archivs und der Ansiedlung eines Forschungsinstituts für Ausstellungsstudien eine der drei Säulen, auf denen die neue Einrichtung ruhen solle, erklärte der 66-Jährige am Mittwoch bei seiner Vorstellung.

Bude lehrt Makrosoziologie an der Universität Kassel. Die Forschung des Instituts werde den Zusammenhang von Kunst, Politik und Gesellschaft in den Blick bringen, sagte Bude. Gegenwartskunst, die nicht identisch mit moderner Kunst sei, sage immer, was in der Gegenwart passiere. Deshalb sei es wichtig, die Entstehung der Ausstellungen zu rekonstruieren. ) epd/dpa (Bild: dpa

