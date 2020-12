Bücher als ein Lebenselexier

Wohl jeder passionierte Leser hat ein erklärtes Lieblingsbuch. Jane Gardam, mittlerweile 92, eine der bedeutendsten Entdeckungen der letzten Jahre, setzt in ihrem jetzt auf Deutsch erschienenen Roman „Robinsons Tochter“ einer solchen Leidenschaft ein Denkmal. Ihre Heldin Polly Flint zieht es bereits als Kind unwiderstehlich zu Daniel Defoes „Robinson Crusoe“.

Er ist ihr Held und Meister, ihr Idol. Gardam hat mit diesem Buch schon lange vor der fintenreichen Saga um „Old Filth“ ein mitreißendes Drama um die großen Themen Tod und Liebe, Sehnsucht und Enttäuschung, Rebellion und Einverständnis vorgelegt. Dieses vielschichtige Werk um eine starke Frau inmitten einer Welt, die aus den Fugen geht, indem das Los der Kriegsheimkehrer aus dem I. Weltkrieg und der letzte Kindertransport aus Nazi-Deutschland sie glatt überrumpeln, atmet eine magischer Gelassenheit, was dank der virtuosen Prosa tiefen Eindruck hinterlässt.

Das Buch beginnt kurz nach dem Ende der viktorianischen Epoche, 1904, und endet 1985 bei der Suche nach geeigneten Atommüllendlagern. Da wird das Gelbe Haus, wie aus der Zeit gefallen, Polly zur imaginären Bühne eines höchst realen Dialogs mit ihrem Alter Ego. Doch bereits als Pollys Vater – ein Seemann, der keine Zeit hat, sich um sein mutterloses Töchterchen zu kümmern – sie im Gelben Haus der Tanten ablädt, kommt es Polly vor, als sei sie immer schon in jenem Oversands gewesen, das sie bis zum Lebensende kaum verlassen wird.

Bei Pollys Ankunft sind die Tanten zwei verwelkte Jungfern, die das Haus am Meer in einem öden Trott aus Frust und Frömmelei beherrschen. Einziger Lichtblick: Großvater Younghusbands Bibliothek. Geradezu hypnotisch zieht sie „Robinson Crusoe“ an. Auf einer Insel lebt auch sie. Und wächst beharrlich zur emanzipierten Frau heran.

Zweimal verliebt sie sich, doch es ergibt sich keine Ehe. Stattdessen wird sie Lehrerin und gibt ihr Wissen über Robinson weiter an die nächste Generation. In ihrem langen Leben, sie wird 87, lernt Polly Freundschaft, Herzensgüte und Noblesse genauso kennen wie Verzicht und Einsamkeit. Mit großer Verve gestaltet Gardam Pollys diffiziles Innenleben zwischen Zuversicht und Zweifel, Mut und Depression. Sind die Gebete ihrer Entourage an einen fragwürdigen Gott gerichtet, so fleht Polly zum unsterblichen Nothelfer der Poesie, die ihr dank Defoes Vermächtnis diesen gnadenhaften Boten gab. Die Literatur als lebenslanger Rettungsanker – vor den Küsten triumphaler Fantasie dreht ihre kluge Schöpferin Jane Gardam souverän in ihrem höchst subtilen Selbstfindungsentwurf, voll widerborstigem Humor und seltener Contenance, der Vergängnis lächelnd eine Nase. Hoffentlich schreibt sie noch weiter.

