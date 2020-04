Bücher sind Lebensmittel

Liebes Corona-Tagebuch

Angela Merkel hat gestern in der Pressekonferenz die Mathematiklehrerin der Nation gespielt: Was heißt eigentlich Reproduktionsrate 1,2 ? „Also von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier einen.“ Man könnte diese Corona-Krise auch als eine Krise der Mathematik bezeichnen, denn bis jedem erklärt wurde, was exponentielle Zunahme bedeutet, waren wir schon mittendrin.

Welchen Wert hat Wissen in dieser Gesellschaft, das ist eine Frage, die das deutsche Krisenmanagement rund um Corona auf merkwürdige Weise beantwortet hat. Die Buchhandlungen wurden schnell geschlossen. Amazon stellte früh Bücherlieferungen ein, es gäbe Wichtigeres jetzt. Der Buchhandel hatte keinen Plan B. Wer braucht schon Bücher! Ist das die Devise? Lesungen fielen aus, Autorinnen und Autoren fanden nicht zu ihrem Publikum. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer entschied für Berlin, die Buchhandlungen nicht zu schließen, „denn Bücher sind Grundversorgung“, schreibt er auf Twitter.

Kultur wurde in Krisenzeiten zum Luxusgut. Zu etwas, das sein kann, aber nicht sein muss. Dieselbe Haltung zeigt sich auch im Umgang mit Bildung. Die Schulen öffnen jetzt noch nicht, obwohl klar ist, dass gerade Kinder aus sozial schwächeren Familien die Bildungsverlierer dieser Krise sein werden. Obwohl klar ist, dass jetzt, im Einzelhandel bis 800 Quadratmeter, viele Mütter arbeiten werden. Ich weiß von Finnland, dass Home-Schooling so verlief, dass Kinder in Online-Teams unterrichtet wurden, von 9 Uhr morgens bis nachmittags, Pausen eingebaut. Ich weiß von Kroatien, dass Grundschülerinnen vormittags über das öffentlich-rechtliche Fernsehen ihren Unterricht bekamen und die Größeren individuell zugeschnittenen Online-Unterricht mit Betreuung durch die Lehrer bis zum Nachmittag. Hier höre und lese ich von Eltern, die an den Rand der Verzweiflung getrieben wurden, weil Material ausgehändigt wurde, das Eltern dann für die Kinder aufbereiten sollten.

So eine Krise ist der Härtefall. Was sind uns Kultur und Bildung wert? Wie gehen wir künftig bei Krisen mit diesen Werten um? Und bei Nicht-Krisen. Darüber sollten wir bald eine größere Debatte führen in diesem Land. So sage ich diesmal: Bleiben Sie belesen!

Jagoda Marinic

