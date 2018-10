Bülent Ceylan erhält Deutschen Lesepreis

Der Mannheimer Comedian, Musiker und Schauspieler Bülent Ceylan wird mit dem "Deutschen Lesepreis" ausgezeichnet. Das gab die Stiftung Lesen am Montag bekannt, die den Preis jährlich gemeinsam mit der Commerzbank-Stiftung vergibt. Demnach wolle man mit dem Sonderpreis erstmals "eine Person des öffentlichen Lebens" ehren, "die zeigt, wie wichtig Lesen für den Einzelnen und die Gesellschaft ist". Die Preisverleihung findet am Mittwoch, den 21. November im Berliner Humboldt Carré statt.

Ceylan ist seit Jahren Botschafter der Stiftung Lesen und hatte nicht zuletzt durch eine Vorleseaktion am Mannheimer Carl-Benz-Gymnasium 2016 gezeigt, dass Mozarts Briefe und gemeinsam diskutiertes politisches Engagement in ein Klassenzimmer passen. Ganz spielerisch hatte der Comedian mit Schülern der Stufe 13 eine Schulstunde zum Thema "Brief" erarbeitet, sich aber auch Zeit für die Redebedürfnisse der Schüler genommen. Eine Qualität, die Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, besonders an Ceylan bewundert: "Der Einsatz für das Lesen benötigt prominente Fürsprecher. Bülent Ceylans Bekanntheit ist ein unschätzbarer Türöffner, um bundesweit viele Kinder für das Lesen zu begeistern und Bildungserfolge zu ermöglichen." (mer)