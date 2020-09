Bülent Ceylan muss fast alle September-Auftritte verschieben

. „Ihr habt es Euch schon denken können, die Termine in Gießen und Siegen finden nicht statt“, sagte Ceylan mit trauriger Miene, aber einsichtig in einer Videobotschaft über die nächstliegenden Auftritte am 3. und 4. September. In der Region sind laut seiner Homepage der Wieslocher Palatin am 5. September und die Weinheimer Stadthalle am 24. betroffen. Einzige Ausnahme sei das Open Air in Wipperfürth, 40 Kilometer nördlich von Köln, am 6. September.

„Die Veranstalter haben gekämpft bis zum Schluss, wir hatten auch ein Super-Hygienekonzept“, so Ceylan - alle Besucher hätten Mundschutz tragen und ihre Adressen hinterlegen sollen, so dass jeder Zuschauer zurückzuverfolgen gewesen wäre. Letztlich habe man bei den ausverkauften Shows die Einhaltung der Abstandsregelung aber nicht einhalten können. Das sei dann zu heikel gewesen. In Siegen wären zum Beispiel 300 Zuschauer erlaubt gewesen, die weiteren Kartenbesitzer heimschicken zu müssen - „das geht nicht, das wäre Quatsch und macht doch keinen Sinn“, befand Ceylan. „Es wird verschoben, Ersatztermine werden wir euch noch geben. Es tut mir sehr leid.“

Bis Dezember stünden jetzt alle Termine in Frage, teilweise sind sie schon verlegt. „Wir müssen mal gucken, wie sich die Lage verändert: Mal wird mehr erlaubt, mal weniger. Die Veranstalter kämpfen weiter.“ Für den Auftritt am Sonntag in Wipperfürth gäbe es noch Karten: Die Show fände auf jeden Fall statt. „Deswegen wär‘s schön, wenn wir uns da sehen. Auch wenn ihr vielleicht mal bisschen länger fahren müsst, um etwas Ablenkung zu finden in dieser schlimmen Zeit.“

Zuvor hatte der Landkreis Gießen die für den 4. September geplante Comedyshow „Bülent Ceylan - Luschtobjekt“ vor 820 Zuschauern nicht genehmigt, wie das Gießener Verwaltungsgericht am Dienstag mitteilte. Der Kreis habe dies damit begründet, dass - wie nach der hessischen Corona-Verordnung erforderlich - keine drei Quadratmeter Fläche pro Person zur Verfügung stünden und auch kein Mindestabstand eingehalten werden könne. Das Gericht lehnte einen Eilantrag des Veranstalters ab (Beschluss vom 01.09.2020, AZ: 4 L 2889/20.GI).

Nach der in Hessen geltenden Corona-Verordnung seien Kulturveranstaltungen mit mehr als 250 Personen untersagt, könnten aber im Einzelfall durch das Gesundheitsamt des zuständigen Landkreises genehmigt werden. Das Gericht sah in diesem Fall keinen Anspruch auf eine Genehmigung. Die Corona-Verordnung verstoße nicht - wie vom Veranstalter gerügt - gegen die Berufsausübungsfreiheit. Die Landesregierung dürfe „aus vernünftigen Gründen des Gemeinwohls“ diese Einschränkung machen. Auch die vom Veranstalter vorgeschlagenen Mundschutzmasken könnten Schutzmaßnahmen wie den Mindestabstand nicht ersetzen. Der öffentliche Nahverkehr, den der Veranstalter zum Vergleich heranzog, weil dort Mindestabstände ebenfalls nicht eingehalten werden könnten, falle in die öffentliche Daseinsfürsorge, während die geplante Veranstaltung zum Freizeitbereich gehöre.

Stefan Schornstein, der mit seiner Agentur S-Promotion bundesweit Auftritte von Bülent Ceylan oder Mario Barth reagierte auf Nachfrage dieser Redaktion differenziert auf die Lage: „Wir gehen weiterhin auch von den Oktoberterminen aus, hier werden Konzepte mit Absprache der Halle vorgelegt.“ Das Gießener Urteil wäre in drei Punkte anfechtbar, erkärt der Agentur-Chef, aber hier spiele der Zeitfaktor eine erhebliche Rolle. „Wir werden aus diesem Urteil lernen.“ Es sei nur spezifisch auf Gießen anwendbar. Generell betont Schornstein: „Sicherlich wäre es für die ganze Branche hilfreich, wenn man motivierte und lösungsorientierte Mitarbeiter der Städte wie in Köln, Düsseldorf und Frankfurt hätte. Leider sind wir gerade in Wiesloch von den dortigen Mitarbeitern der zuständigen Behörde desillusioniert worden.“ (mit epd)

Alle Termine unter buelent-ceylan.de/tour

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020