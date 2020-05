Bülent Ceylan vor Auftritten im Autokino: „Das wird wie bei Beethoven“

Mannheim.Der Mannheimer Comedy-Star und Familienvater Bülent Ceylan erzählt, wie er und seine Kinder die Corona-Krise erleben - und freut sich auf sechs ausverkaufte Auftritte beim Car-Watch-Festival vom 2. bis 10. Mai im neuen Viernheimer Autokino.

Bülent, wie geht es Dir und Deiner Familie in dieser komischen Zeit? Das Corona-Virus schränkt Euch ja auch ein, und Ihr könnt Oma Hilde nicht besuchen, oder?

Bülent Ceylan: Uns geht es soweit gut. Meiner Mutter auch. Sie ist 78 Jahre alt, da kaufen wir besser für sie ein. Sie vermisst es natürlich, mit ihren Enkeln zu kuscheln. Ich habe ja auch kleine Kinder. Es ist schon schwierig, ihnen das alles zu erklären. Aber ein Bub ist im Vorschulalter, der versteht das schon. Er macht sogar Videos über Corona. Darin sagt er: „Ich erkläre euch jetzt das Virus. Es will, dass wir verkracht sind und schlechte Laune haben.“ Er will ihn untersuchen, überall auf der Welt Blut abnehmen. Weil er mitbekommt, dass viele Leute deswegen schlecht drauf sind. Andererseits sagt er mir, dass er das Virus gut findet - weil ich jetzt so viel Zuhause bin wie sonst nie. Das genießen wir auch total. Uns geht es ja auch gut, wir müssen uns dankenswerterweise keine Sorgen machen, wenn ich ein paar Monate nicht arbeite. Das ist bei uns wie bei Schauspielern ja auch mal normal. Da haben viele Leute im Moment ganz andere Probleme, das ist mir sehr bewusst.

Also hat die Corona-Zeit auch etwas Gutes?

Ceylan: Ja, ich und mein Assistent Ali wollten eigentlich etwas kürzertreten. Aber die letzte Zeit war es dann doch sehr heftig, auch im Fernsehen. Da hatten wir schon ein schlechtes Gewissen, gerade wegen unserer Kinder.

Sie haben es also nicht eilig, dass die Kita wieder öffnet?

Ceylan: Nein. Meine Frau hat sich sowieso entschieden, nicht zu arbeiten, so lange die Kinder klein sind. Selbst wenn die Kita wieder offiziell geöffnet hat, wollen Radine und ich erstmal zwei, drei Wochen abwarten, wie es sich entwickelt. Wenn sie wegen einem Corona-Fall schnell wieder schließen muss, fühlt sich das ja an wie in der Achterbahn. Da bleiben wir lieber erstmal im jetzt gewohnten Rhythmus.

Man muss zurzeit mit Maske einkaufen gehen. Bist Du im Supermarkt jetzt schneller fertig, weil Du nicht so viel angesprochen wirst?

Ceylan: (lacht) Das ist das Gute am Mundschutz. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich die Haare irgendwie verstecke. Manche erkennen mich aber trotzdem - an der Stimme oder den Augen.

Deine Auftritte sind Großveranstaltungen - und damit bis 31. August verboten. Wie sehr fehlt es Dir, live zu spielen?

Ceylan: Schon sehr! Zumal das neue Programm „Luschtobjekt“ super angelaufen war. Aber ich bin ein Stehaufmännchen, meine Frau hält uns alle außerdem bewundernswert auf Trab. Da habe ich echt Glück! Ich habe mir auch selbst Aufgaben gesucht, die ich schon immer angehen wollte. Das Erste war: Ein Buch schreiben. Das mache ich jetzt mit einer Co-Autorin zusammen. Es geht um verschiedene Themen, die ich selbst erlebt habe: Mobbing, Integration, Rassismus ... aber alles witzig, mit Augenzwinkern und einer Botschaft.

Also nicht Deine Lebensgeschichte wie in einer Biografie?

Ceylan: Das weiß ich noch gar nicht so genau, Es geht zum Beispiel schon auch um Geschichten aus meiner Kindheit. Mal abwarten.

Autokinos sind sicher vor Viren, und Du kannst endlich wieder spielen. Aber es gibt wohl keinen Comedian, der sich vom Publikum so mitreißen lassen kann wie Du. Ich stelle mir das schwer für Dich vor, wenn Du nur Autos siehst und keine begeisterten Gesichter.

Ceylan: Was ich noch krasser finde: Man hört die Lacher ja nicht!

Könnte Dich das verunsichern?

Ceylan: Nein. Ich muss halt Abstriche machen. Wenn die Zuschauer zur Begrüßung hupen, merke ich: „Okay, die sind da.“ Alles andere wird sein wie bei meinen ersten Auftritten vor mehr als 20 Jahren im Kabarett: Da hat ja auch keiner gelacht (lacht). Ich bereite mich schon seit Tagen mental darauf vor, gehe das zuhause für mich durch - wie ich den Auftritt beginne, wie er aufhört.

Du bist ja auch viel im Fernsehen. Könnten die Auftritte nicht so ähnlich sein wie im TV-Studio, wenn kein Publikum da ist?

Ceylan: Da hörst du ja wenigstens noch die Kameraleute, Techniker und Redakteure, die ein bisschen Stimmung machen. Da habe ich das Gefühl, da sind Menschen, die lachen. In Viernheim lassen wir deswegen extra ein paar Autos ganz nah an die Bühne, damit ich sehen kann, dass die Leute lachen. Ich stelle mir Autokino so vor, dass es wird wie bei dem Komponisten Ludwig van Beethoven in seinen letzten Jahren: Er war am Ende taub und hörte die Musik gar nicht, die er schrieb. Genauso muss ich mir das Lachen und den Beifall vorstellen. Vielleicht spielen auch meine Techniker etwas ein - getürkte Lacher.

Konzerte der Rapper Sido und Alligatoah wurden im Autokino aufgenommen und im Fernsehen gezeigt. Da gab es Beifall mit der Hupe oder den Scheinwerfern. Wie findest Du das?

Ceylan: Ja (lacht). Das ist ja selbst schon Comedy, oder? Mit Standing Ovations zum Schluss wird es wohl nichts. Ich habe auch einen Auftritt meines Kollegen Torsten Sträter im Autokino gesehen. Das fühlte sich an wie ein Soundcheck.

Du sprichst bei Deinen Auftritten am Anfang immer einzelne Zuschauer an, fragst zum Beispiel, wo die Leute herkommen und machst spontan Späße dazu. Fällt das im Autokino weg?

Ceylan: Es werden ja verschiedene Autos da sein. Dann kann man sich darüber lustig machen. Der eine kommt mit einem Cabrio, der andere hat einen tiefergelegten Wagen. Die Kennzeichen sind auch immer gut für Witze - mal sehen. Die Gelegenheit hat man ja sonst nie.

Das Programm heißt „Open-hAair Special“. Ist das etwas Neues, oder setzt Du auf bewährtes Material?

Ceylan: Ich packe sicher ein paar besonders beliebte Nummern aus, wie bei einem Best-of-Programm. Der Mompfreed mit Wotan könnte ganz gut passen. Natürlich werde ich auch etwas aus dem aktuellen Programm „Luschtobjekt“ spielen und am Ende Lieder singen. Ich glaube, Musik wird ganz gut funktionieren.

Sechs ausverkaufte Auftritte beim Viernheimer Car-Watch-Festival, Da kommen jedes Mal 225 Autos mit zwei, bei Familien mit eigenen Kindern maximal vier Personen. Das sind insgesamt nicht mal halb so viel Zuschauer, wie Dich bei einer Show in der SAP Arena sehen. Zum Geldverdienen machst Du diese Auftritte eher nicht, oder?

Ceylan: Nein, ich habe total Lust und will mal wieder etwas mit dem Kopf machen. Es ist auch für meine Jungs, meine Techniker. Die müssen endlich mal wieder raus und etwas zu tun haben. Einer von ihnen organisiert das Viernheimer Autokino - den will ich natürlich auch unterstützen. Außerdem ist es mein Job, den Leuten Spaß zu bringen - und das ist zurzeit noch wichtiger als sonst. Auch unter den krassen Bedingungen im Autokino.

Was wird daran krass?

Ceylan: Nicht nur ich, auch die Zuschauer hören ja niemanden sonst. Meine Stimme wird ja direkt auf die Autoradios übertragen. Ungewohnt wird auch sein, dass ich mindestens anderthalb bis zwei Stunden durchspielen muss. Normalerweise gibt es nach einer Stunde eine Pause. Das heißt auch für die Zuschauer, dass sie nicht zwischendurch mal länger raus können. Für die Fans gibt es ja auch recht strenge Bedingungen, damit sich niemand mit dem Virus anstecken kann: Sie dürfen die Fenster nicht öffnen, müssen selbst Verpflegung mitbringen, man muss mit Mundschutz und Abstand zur Toilette gehen. Am Wochenende kann es auch kühl werden, die Leute sollten sich etwas Warmes zum Anziehen mitnehmen. Aber ich bekomme mit, dass sich die Fans wahnsinnig darauf freuen, mal wieder raus zu kommen, mal wieder lachen zu können. Jemand hat mir geschrieben, das sei für ihn wie Weihnachten, Ostern, Silvester und Geburtstag zusammen. Vielleicht finden es die Leute so cool, dass es mit den Autokinos auch nach der Corona-Zeit weitergeht.

Waren Sie selbst schon mal im Autokino, etwa in Friedrichsfeld oder vor zwei Jahren in Käfertal?

Ceylan: Nein, das wird am Samstag tatsächlich mein erstes Mal sein. Das wird speziell und ich freue mich.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.05.2020