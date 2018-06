Bülent Ceylan wechselt von RTL zu Sat.1

Anzeige

Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan hat gestern seinen Abschied vom Fernsehsender RTL bekannt gegeben. „Ich hab mich extra schick gemacht, denn heute wechsle ich offiziell und exklusiv zu SAT.1“, verkündet der 42-Jährige auf Facebook.

Er wird bei dem Münchner Privatsender die Show „Game of Games“ präsentieren, bei der sich die Teilnehmer durch überlebensgroße Geschicklichkeitsspiele kämpfen müssen. Bekannt ist der TV-Parkour bereits aus den USA. Dort präsentiert Ellen DeGeneres die Show für den Sender NBC.

Weitere Formate seien geplant, kündigte der Entertainer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. „Die Philosophie bei Sat.1 gefällt mir sehr gut“, so Ceylan weiter. „Die Wertschätzung ist groß. Ich erhoffe mir, dass man sich wie in einer neuen Familie gut und geborgen fühlt.“