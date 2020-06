Bülent Ceylan zeigt ein nachdenkliches Heimspiel

So richtig hat sich Bülent Ceylan mit der ungewohnten Situation noch nicht angefreundet – auch wenn der Auftritt beim Heimspiel auf dem Maimarkt nicht der erste des Mannheimers in einem Autokino ist. Er könne den Applaus der in den Autos sitzenden Zuhörer zwar sehen, aber nicht hören, erklärt er zu Beginn. „So muss sich Ludwig van Beethoven in seinen letzten Jahren auch gefühlt haben“, zieht

...