Bürgerbühne spielt online

Die Junge Bürgerbühne des Nationaltheater Mannheim lebt – und die nächste Onlinepremiere soll dies beweisen: „Wenn Worte fehlen“ am Freitag, 29. Mai, um 18 Uhr soll die Abschlusspräsentation des Clubs zum Projekt „Sprechen“ für Kinder und Jugendliche von elf bis 13 Jahren. Darin haben sich die Teilnehmer damit auseinandergesetzt, „wie es wäre, in einer Welt zu leben, in der Worte käuflich erworben werden müssten“, so das Theater. Am Ende solle eine Geschichte erzählt werden, in all ihrer Konsequenz. Zu Erleben ist die Film-Premiere als Stream auf der Website des Theaters und auch als digitales Nachgespräch via zoom. Die „digitale Eintrittskarte“ dazu sei kostenlos, teilt das Haus mit (Anmeldungen an: gerd.pranschke@mannheim.de). dms

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.05.2020