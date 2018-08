Büro als lebender Organismus

Anzeige

Apokalyptische Züge

Was sich gesichert sagen lässt, ist, dass der Roman den Leser in eine fantastische Welt entführt, wie sie sich wohl nur Georg Klein, der Meister des Fantastischen in der deutschen Gegenwartsliteratur, auszumalen vermag. Wahlweise wurde das Buch mit Texten von Kafka, Robert Walser („Der Gehülfe“) und Stanislaw Lem verglichen. Zugrunde liegt ganz offenbar ein postapokalyptisches, dystopisches Setting.

Die Welt nach einer atomaren Katastrophe? Jedenfalls wurde tief in der Erde ein „Mittleres Büro“ eingerichtet, das ins Biomorphe spielt, wenn es mit elastischen Wänden ausgestattet ist und sich ständig verändert. „Nährflure“ „wanden“ Lebensmittel für die Arbeiter „aus“; doch werden auch Dinge und sogar Menschen „eingewandet“, mit anderen Worten: verschluckt und entsorgt.

Ist das Büro der Bauch eines riesigen Organismus, der von den Büromenschen am Leben gehalten wird? Jahraus, jahrein verrichten sie an Glastischen „Glasarbeit“, wobei unklar bleibt, was man darunter zu verstehen hat. Als Nettler, der das Büro leitet, mit einigen Kollegen die Schleuse zur Außenwelt passiert, befinden sie sich in der „wilden Welt“, einer Landschaft mit „Bitterseen“ und Riesenpilzen, die von diebischen Frauen bevölkert wird.

Andererseits ist die Naturkontrollagentin, Frau Fachleutnant Xazy, mit dem Auftrag unterwegs, das „große Unding“ zu erforschen. Ist es mit dem Mittleren Büro identisch? Lauter Fragen.

In einem Interview äußerte Georg Klein Sympathie mit einer Deutung, die in der fantastischen Realität des Romans eine Verbildlichung der modernen Arbeitswelt erblickt, die den Menschen aufsaugt und noch seine Freizeit in Beschlag nimmt. Wie auch immer: Es ist eine düstere, nicht richtig greifbare Welt – und Kleins Buch jedenfalls keines, das sich eben mal so nebenbei lesen lässt. Dessen Lektüre ein ziemlich zähes, nichtsdestoweniger aber lohnendes Geschäft ist.

