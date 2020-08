Bund erhöht Ankaufetat

Als Hilfe für Künstler in der Corona-Krise hat der Bund seinen Ankaufetat für die Bundeskunstsammlung von 500 000 auf drei Millionen Euro in diesem Jahr erhöht. Damit erhoffe sie sich „einen raschen und wirkungsvollen Impuls zur Belebung der Kunstproduktion in der aktuell schwierigen Situation“, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag in Berlin. Vor allem kleinere Galerien sollten vom Ankauf profitieren. Außerdem sollten durch Direkterwerb in Ateliers Künstler und Künstlerinnen „ermutigt und unterstützt werden“.

Mit den zusätzlichen Mitteln sollen in diesem Jahr noch rund 150 Kunstwerke für die Sammlung gekauft werden. Der Wert eines erworbenen Kunstwerks soll im Regelfall 20 000 Euro nicht überschreiten. Eine Bewerbung um Ankäufe sei nicht möglich.

Die 1970 gegründete Sammlung zeitgenössischer Kunst des Bundes verfügt den Angaben zufolge mittlerweile über rund 1700 Werke. Für Neuerwerbungen und notwendige Restaurierungen stünden aus dem Etat der Kulturstaatsministerin jährlich 500 000 Euro zur Verfügung. Zwischen 2012 und 2020 wurden damit rund 300 Arbeiten für rund 2,7 Millionen Euro erworben, hieß es. dpa

