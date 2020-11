Bund fördert Archiv

Nach lauten Klagen über Platznot und eine fehlende digitale Perspektive atmet das Deutsche Literaturarchiv (DLA) in Marbach am Neckar auf: Mit einer millionenschweren Finanzspritze des Bundes soll die Institution mit Nachlässen, Sammlungen und Archiven größer und digitaler werden. Einen Aufbruch für Personal, Finanzen, Digitales und Bauen verspricht sich DLA-Direktorin Sandra Richter. Mit der Förderung des Bundes in Höhe von 73 Millionen Euro gebe es Planungssicherheit für den Reformprozess.

Unter anderem soll das Archiv erweitert und saniert werden, der Bau eines Bürogebäudes ist ebenso geplant wie ein Magazinbau für den jährlich um 1300 Regalmeter wachsenden Bestand. „Das Haus ist so gut wie voll“, sagte Richter. „Um weiter zu sammeln und unseren satzungsgemäßen Auftrag zu erfüllen, brauchen wir Platz.“ Sie sprach von einem „Meilenstein“ in der Geschichte des Archives. dpa

