Bund fördert Ludwigshafen

Nicht zuletzt durch Zuwanderung hat sich die Sozialstruktur in den deutschen Städten verändert. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz erhält nun 360 000 Euro Fördermittel von der Kulturstiftung des Bundes, um der sozialen Vielfalt programmatisch und personell besser gerecht zu werden. Wie der Klangkörper gestern mitteilte, handele es sich um Geld aus dem Programm „360 Grad – Fonds für Kulturen der neuen Stadtgesellschaft“ und die Staatsphilharmonie werde als einziges Orchester von der Kulturstiftung gefördert. Ziel sei die „diversitätsorientierte Öffnung von Kultureinrichtungen in den Bereichen Programmangebot, Publikum und Personal“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Das entspreche dem Vorhaben der Staatsphilharmonie, noch besser in der Stadtgesellschaft verankert zu sein, um „einen lebensnahen Querschnitt der Bevölkerung“ anzusprechen. Zur Unterstützung stelle der 360-Grad-Fonds jeweils Mittel für eine Personalstelle sowie zusätzlich Projektmittel für Aktivitäten und Formate bereit.

Intendant sieht „großen Erfolg“

Intendant Beat Fehlmann zeigte sich hocherfreut über die Hilfe: „Aus meiner Sicht ist dies ein großer Erfolg und gibt der Staatsphilharmonie die Möglichkeit, in diesem Bereich verstärkt aktiv zu werden. Die zusätzliche Stelle und die Bundesmittel werden helfen, den bereits eingeschlagenen Weg einer engen Vernetzung der Menschen mit der Stadt Ludwigshafen konsequent weiter zu verfolgen und auszubauen.“ Die Kulturstiftung des Bundes unterstützt in der zweiten Runde des „360 Grad“-Fonds 23 Institutionen mit insgesamt rund 7,9 Millionen Euro. jpk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018