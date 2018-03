Bunte kulturelle Vielfältigkeit geplant

Anzeige

Mit „Bodies in urban spaces“ („Körper im städtischen Raum“) hat der österreichische Choreograf und Filmemacher Willi Dorner 2011 seine Visitenkarte beim Festival Tanz! Heilbronn abgegeben. Seit 2016 arbeitet er mit der Fotografin Lisa Rastl am Langzeitprojekt „Stages in Transition“ („Phasen im Übergang“), das die Entwicklung des Buga-Geländes in Aktionen mit Laien und Tänzern dokumentiert.

„Man darf nicht vergessen, wie stark die architektonische Infrastruktur in der Umgebung, in der wir leben, verinnerlicht und habitualisiert werden“, gibt der Künstler zu Bedenken.

Angebot für Kinder

Die Abteilung Theaterpädagogik bietet monatliche Treffen an, bei denen Kinder mit Neugier auf die Welt, als kleine Visionäre das Gelände erkunden. Dabei erlernen sie Kompetenzen, die kreative Köpfe gut gebrauchen können, versprechen die Theaterpädagoginnen. Auch das alljährliche Osterferien-Projekt des Theaters wird auf das Gelände der Buga verlegt. Ausgehend von der Geschichte „Emil und die Detektive“ entwickeln die Spürnasen in der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten des Buga-Geländes ein eigenes Stück.

Damit das Ereignis für jedes Alter erschwinglich ist, sollen die moderaten Eintrittspreise gestaffelt werden, wie es abschließend in einem Bericht des Theaters Heilbronn heißt.

