Café del Mundo zu Gast in Rothenburg

Café del Mundo: zwei preisgekrönte Ausnahmemusiker, die ihre Liebe zur Musik leben – durch die Flamenco-Gitarre. Doch spielen sie keinen Flamenco. Dies ist insofern ungewöhnlich wie einzigartig, als das Repertoire von Café del Mundo sich von klassischen Stücken (Manuel de Falla, Astor Piazolla, Chick Corea) bis hin zu Jazz, Pop und World Music erstreckt – ein wahrer Cross-Over Act auf einer Flamenco-Gitarre, denn kaum ein Instrument bietet so viele authentische Ausdrucksformen an Emotionen wie die „wilde Schwester“ der klassischen Gitarre. Jan Pascal und Alexander Kilian sind wie Wasser und Feuer und ergänzen sich so zu einem Gitarrenduo auf Weltniveau. Ihr gemeinsamer Live-Auftritt ist der mitreißende Dialog zweier begnadeter Instrumentalkünstler, die sich bald umschmeicheln, bald herausfordern und einander ihr Bestes entlocken – intensiv, explosiv, magisch. Am Samstag, 6. April, spielen sie um 20 Uhr im Musiksaal in Rothenburg. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der FN.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019