Callies erhält Lyrikpreis

Carolin Callies ist Autorin und Literaturvermittlerin. © Thommy Mardo

Die Ladenburgerin Carolin Callies erhält den Gerlinger Lyrikpreis der Petra Schmidt-Hieber Literaturstiftung. Der zum dritten Mal vergebene Preis ist mit 7 500 Euro dotiert.

Die Jury, bestehend aus Michael Braun, Irene Ferchl, Hans Thill, Wolfgang Tischer und Henning Ziebritzki, hat sich einstimmig für Callies entschieden. Sie begründet dies unter anderem mit Callies’ „doppelbödigem Realismus, der auf scheinbar beiläufige, aber doch kalkulierte Weise über die Stränge schlägt“. Die Juroren seien beeindruckt „vom überaus originellen Bildprogramm dieser Gedichte und den vielfältigen poetischen Überraschungen“. Die letzten beiden Gedichtbände von Carolin Callies („fünf sinne & nur ein besteckkasten“ (2015) sowie „schatullen & bredouillen“ (2019) sind im Verlag Schöffling & Co. erschienen.

Der Gerlinger Lyrikpreis wird alle zwei Jahre in Form eines Wettbewerbs an Autoren aus Baden-Württemberg vergeben. Die Jury wählt die Preisträger anonym, anhand von noch unveröffentlichten eingesandten Gedichten aus. Der mit 2 500 Euro dotierte Förderpreis der Stiftung wurde in diesem Jahr jedoch nicht vergeben. julb

