„Carmen“ als Attraktion

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat gestern die 73. Bregenzer Festspiele eröffnet. Vor rund 2000 Gästen erinnerte das Staatsoberhaupt an die unbedingte Freiheit der Kunst und die Rolle der Bürger. „Die Gesellschaft schlechthin muss es aushalten, dass Kunst frei ist.“ Die liberale, offene Gesellschaft werde daran gemessen, was sie möglich mache, sagte der 74-Jährige. Als erste Vorstellung stand am Abend die selten gezeigte Oper „Beatrice Cenci“ von Berthold Goldschmidt auf dem Programm. Ab Donnerstag folgen insgesamt 29 Aufführungen der Bizet-Oper „Carmen“ auf der Seebühne. Sie wird nach 2017 zum zweiten Mal gezeigt. 95 Prozent der insgesamt 210 000 Karten für die Seebühne sind bereits verkauft. dpa

Info: Informationen unter: bregenzerfestspiele.com