„Carmen“ ist auch nur so ein Popstar

Na was nun? „Carmen“, die spanischste aller großen Erfolgsopern, will diese Regisseurin, wie sie selbst sagt, von ihrer „abgestandenen Exotik“ befreien. Mehr: Sie will das Werk wegkatapultieren von der „sevillanischen Zigarettenfabrik-Romantik“ und stattdessen in sein inneres Zentrum vordringen. Ja, ja, ins Zentrum vordringen - das wollen heute doch eigentlich alle Regieführenden. Doch dann

...