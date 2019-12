„Carmen ist auch schüchtern“

Sie ist anschließend ein bisschen müde. „Zu viel Deutsch“ sei es gewesen: in einem Gespräch, in dem sie manchmal auch ins Englische hinüberwechselt. Und davor war es schon ziemlich viel Französisch: in der Oper, die gerade in der heißen Probenphase angekommen ist. Aber wer Carmen sein will, muss eben auch leiden. Nicht nur auf der Bühne und im letzten Akt. Jelena Kordic steht das alles dennoch

...