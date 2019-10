Cécile Verny im Mannheimer Ella & Louis

Sie ist vielleicht kein großer Star, aber eine Institution auf Deutschlands Jazzszene. Seit dreißig Jahren existiert ihre Gruppe, ein Quartett in kaum jemals veränderter personeller Besetzung, und es findet nach wie vor ein begeistertes Publikum. So jetzt auch in Mannheim, dessen Ella & Louis, der Jazzclub im Kellergeschoß des Rosengartens, voll besetzt ist.

1989 war die junge Cécile

...