Céline Dion erst 2022 in der Mannheimer SAP Arena

Mannheim.Ihr Konzert in der SAP Arena hätte das Highlight der Mannheimer Konzertsaison 2020 werden sollen, nun verschiebt Céline Dion ihre Deutschland-Konzerte auf 2022. Wie der Veranstalter Semmel Concerts am Mittwoch mitteilt, soll der kanadische Pop-Superstar nun am 12. Juni 2022 in der Quadratestadt auftreten. "Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie und der aktuellen Einschränkungen und Bestimmungen für Veranstaltungen muss Celine Dion mit großem Bedauern den ersten Teil ihrer europäischen ,Courage World Tour" ein weiteres Mal verschieben. Davon betroffen sind auch die fünf deutschen Shows in München, Berlin, Hamburg, Köln und Mannheim, die Corona-bedingt bereits einmal verlegt wurden und zuletzt im Mai und Juni 2021 auf dem Tourplan standen", heißt es in der Mitteilung der Agentur. Die fünf Konzerte hierzulande fänden nun vom 12. Juni bis zum 3. Juli 2022 statt.

Für die Künstlerin hat laut Semmel Concerts die Sicherheit und Gesundheit ihrer Konzertbesucher*innen weiterhin höchste Priorität. Ihre Fans möchte sie wissen lassen: "Wir haben wirklich gehofft, euch alle in diesem Frühjahr in Europa zu sehen, aber offensichtlich dauert es viel länger, als wir dachten, bis die Situation sicher ist. Zumindest wissen wir, dass mit den Impfstoffen Hilfe auf dem Weg ist – daher sind wir zuversichtlich und fühlen uns wirklich gut mit den neuen Terminen im Jahr 2022. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen und für euch zu singen. Wir haben so viel auf- und nachzuholen, also bitte passt auf euch auf und bleibt gesund, bis wir uns wiedersehen", wird Céline Dion zitiert.

Alle für die ursprünglichen Konzertdaten im Jahr 2020 erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine 2022. Ticketinhaberinnen und -inhaber, die ihre Konzertkarte vor dem 8. März 2020 gekauft haben und den neuen Konzerttermin nicht wahrnehmen können, haben entsprechend der Regelung der Bundesregierung die Möglichkeit, ihr Ticket in einen Gutschein umzuwandeln. Für Tickets, die nach dem 8. März 2020 gekauft wurden, gelten die üblichen Regelungen zu Umtausch und Erstattung.

Alle neuen Konzerttermine der COURAGE WORLD-Tour von Celine Dion in Deutschland 2022 finden Sie auf fkpscorpio.com.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de und www.semmel.de.

