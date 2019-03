„Chako“ Habekost auf Safari-Tour

Mannheim.Es geht wieder los – Christian „Chako“ Habekost zieht nach einer ersten Touretappe und kurzer Winterpause mit „De Edle Wilde“ erneut durch die Region. Los geht es am Samstag, 23. März, um 20 Uhr in Annweiler. Im Capitol in Mannheim ist der Comedian am 19. Mai (weitere Informationen auf der Website chako.de). Das neue Programm „De Edle Wilde“ präsentiert „Chako“ Habekost seit Oktober 2018, das Publikum wird kurzerhand zur Reisegruppe, er selbst ist der Tourguide und Safari-Ranger, und gemeinsam begeben sich alle ins Unterholz der kulturellen Vorurteile und nationalen Stereotypen – auf der Suche nach dem „Edlen Wilden“ und natürlich uff pälzisch! sba

