Chancen dank Romy

Schauspielerin Marie Bäumer ist mit „3 Tage in Quiberon“ im Rennen. © dpa

Die deutsche Schauspielerin Marie Bäumer ist für ihre berührende Darstellung von Romy Schneider in dem melancholischen Schwarz-Weiß-Drama „3 Tage in Quiberon“ für den Europäischen Filmpreis nominiert. Bäumer (49) tritt in der Kategorie unter anderem gegen die Polin Joanna Kulig („Cold War“) und die Italienerin Alba Rohrwacher an, deren Schwester Alice Rohrwacher für den kunstvollen Streifen „Glücklich wie Lazzaro“ sowohl für den besten Film als auch für die beste Regie und das beste Drehbuch nominiert ist.

Die Nominierungen wurden am Samstag beim Filmfestival im südspanischen Sevilla bekanntgegeben. Chancen auf einen Preis als bester Schauspieler haben unter anderem der Brite Rupert Everett (59) als Oscar Wilde in „The Happy Prince“ und der Schwede Sverrir Gudnason (40) für seine Darstellung Björn Borgs in der Filmbiografie „Borg/McEnroe“.

In der Kategorie Bester Dokumentarfilm geht die deutsch-syrisch-libanesische Koproduktion „Kinder des Kalifats“ von Talal Derki über die Kriegstraumata von Jugendlichen an den Start. dpa

