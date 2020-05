Chancen für Frauen

Liebes Corona-Tagebuch,

liebe Leserinnen und Leser,

seit die Pandemie ausgerufen wurde, wird vor den Folgen für Frauen gewarnt. Die UNO spricht gar von einer „Schattenpandemie“ für Frauen, gemessen an den ersten Zahlen weltweit. Es scheint mir hier noch wichtiger als bei anderen Themen, den Blick ins Globale zu weiten. Doch auch in Deutschland ist beispielsweise das Zuhause, die eigenen vier Wände, auf die alle derzeit geworfen sind, für viele Frauen kein sicherer Ort.

Seit Wochen wird gewarnt vor einem Rückfall in die 1950er Jahre. Die Soziologin Jutta Allmendinger spricht gar von „entsetzlicher Retraditionalisierung.“ Es ist wichtig, die Probleme klar zu benennen, um nicht nach der Krise unerwartet in einem Land aufzuwachen, das die Uhr für die Gleichstellung zurückgedreht hat. Gleichzeitig muss in das Warnen auch etwas Licht. Es sollte zwei Wege geben: das schonungslose Benennen der Gefahren, aber auch der Hoffnungen, Visionen und Chancen. Viele sind jetzt schon frustriert von den Horrorszenarien und meinen, in dieser Krise steckt keine Chance für die Frauen.

Ich möchte das nicht glauben und habe, nicht zuletzt, um Mut zu machen, die letzten zwei Wochen elf Frauen aus Politik, Wissenschaft und Kunst gebeten, mir Thesen zu schreiben, was sie in dieser Pandemie wichtig finden. Es ist ein kleines Projekt daraus geworden, das ich „Die Chance ist weiblich“ genannt habe. Es ist in der „Frankfurter Rundschau“ erschienen, und ich durfte das Wochenende über in den sozialen Medien miterleben, wie viele Menschen dankbar sind für optimistische Impulse. Die Schauspielerin Maria Furtwängler fordert mehr mediale Repräsentanz für Frauen, die beliebte Infektologin Marylin Addo möchte das Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt sehen.

Es ist richtig, vor der Retraditionalisierung zu warnen, doch wünsche ich mir eine Repolitisierung der Frauen durch diese Krise. Wer hat festgelegt, dass es schlechter werden muss? Viele Bereiche des Zusammenlebens werden neu ausgehandelt. Das bietet auch die Chance, gerade jetzt klare Forderungen für die Gleichstellung zu erheben. Eine meiner Lieblingsthesen stammt von der EU-Vizepräsidentin Margrethe Vestager: „Let’s renew, not rebuild.“ Lasst uns unsere Gesellschaft erneuern, nicht einfach das Alte wiederaufbauen.

Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

