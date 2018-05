Anzeige

Das Prinzip, mit dem der 34-jährige Eritreer Tedros Teclebrhan seine „Teddy Comedy“ zu einer Randdisziplin des Stand-Up erhob, verlangt innovativen Mut. Weg von den Fesseln eines starren Programms, das sich trotz aktueller Funkenflüge stets einer Botschaft verpflichtet, hin zu einem spontanen, rein durch den Augenblick inspirierten Moment des wilden, skurrilen Humors.

Schon als Schauspieler erntete er mit dieser Methode Aufmerksamkeit: Mit seinem albern choreographierten „Integrationstest“ landete Teclebrhan einen Youtube-Hit, der maßgeblich zur Entstehungsgeschichte von „Teddy’s Show“ auf den Fernsehschirmen der Nation beitrug. Wenn „Teddy“ seine Figuren nach „Was labersch du…?!“ mit „Ds passiert alles in dein Birne“ nun also endlich zu Kultstatus verhelfen will, ist das eine legitime Mission – die vor dünn besetzten Reihen in der Mannheimer SAP Arena jedoch an der eigenen Ratlosigkeit scheitert.

Und die ist in den trägen zwei Stunden vor abgehängten Oberrängen exorbitant. Mit Männerhandtasche und Rasta-Zöpfen tanzt der Protagonist des Abends als Guido lasziv über die Bühne, schwadroniert als Percy schwäbelnd von „Cotton Eye Joe“ und einem Fehltritt in die Bäckerei und Frau Müller, die lieber mit der Faust ausholt, statt den attraktiven Herrn von Welt zu küssen. „Ja, krass!“ lautet da die Antwort, die, obwohl dauernd wiederholt, dem simplen Stuss keinen Kultstatus verleihen kann.: In großen Teilen ist es geistiger Schrott, den Teclebrhan über seine wenigen tausend Gäste ausgießt.