Chaplin zum Auftakt

Wie schon im vergangenen Jahr startet die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz auch 2020 am Freitag, 4. September, ihr kleines Festival Modern Times wieder mit einem Filmevent. Um 18 und 20.30 Uhr wird im Konzertsaal des Pfalzbaus Ludwigshafen „Goldrausch“ von Charlie Chaplin gezeigt – und live die von Chaplin komponierte Musik in der kleinen Besetzung dazu gespielt. Die Leitung hat Adrian Prabava.

Bis zum 12. September präsentiert das Orchester insgesamt vier Konzerten in Ludwigshafen und Mannheim. Wie immer steht die Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts im Zentrum, der Gründungszeit des Orchesters. Die Bandbreite reicht von Filmmusik über Schlager bis hin zu Sinfonik im kleinen Format. So folgt im zweiten Konzert das sogenannte Schellack-Orchester mit Schlagern und Chansons aus den „Roaring Twenties“ (6.9., 17 und 19.30 Uhr im Mannheimer Capitol). Und am dritten Abend erklingt unter der Leitung von Michael Francis Mahlers „Das Lied von der Erde“ in der verkleinerten Fassung von Schönberg und Riehn (9.9., 19.30 Uhr, Friedenskirche Ludwigshafen). Den Abschluss im Mannheimer Rosengarten (12.9., 19.30 Uhr) macht Strawinskys Konzert für Klavier und Blasinstrumente sowie Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta (Info/Karten: 0621/3 36 73 33). dms

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.09.2020