Charmanter Blues

Zum ersten Mal habe sie diesen Song in der TV-Show von Jools Holland gespielt, erinnert sich KT Tunstall, als sie im Mannheimer Capitol in die Saiten ihrer Akustikgitarre greift, um mit bemerkenswerter Verve und Soul-geladener Stimme „Black Horse And The Cherry Tree“ anzustimmen. Den Fairground-Attraction-Hit „Perfect“ und ihre eigenen Stücke „I Want You Back“ und „Suddenly I See“ lässt Tunstall auf demselben hohen Energielevel folgen. Besagter Auftritt gab 2004 den Startschuss für die Karriere der schottischen Sängerin und Songschreiberin, deren Debütalbum „Eye To The Telescope“ bald darauf in die Top-Fünf der britischen Charts Einzug halten sollte. In den Reihen der fabelhaften Band, die Kate Victoria Tunstall im Capitol begleitet, findet sich auch der eigentliche Gastgeber des Abends: Jools Holland.

Eigen- und Fremdkompositionen

Der 62-jährige Engländer, selbst versierter Pianist und Sänger, hat in seiner BBC-Show „Later with Jools Holland“ ziemlich jeden begrüßt, der im Musikwesen Rang und Namen hat – oder beides anschließend erwerben würde. Ebenso gern lädt er Gäste zu seinen Live-Bühnenshows ein – neben KT Tunstall kann Holland dabei auf eine Riege erprobter Mitstreiter bauen: Schlagzeuger George Latham trommelt verlässlich an seiner Seite, als Sängerinnen bestechen Louise Marshall und Ruby Turner (die „Queen of Boogie Woogie“), außerdem glänzt Anna Brooks am Saxofon und mit ihrer Stimme.

Holland präsentiert eigene sowie Fremd- und Co-Kompositionen. Das fügt sich zu einem tief in Blues und Soul und vor allem in Boogie-Woogie getauchten Abend, der genauso viel gute Laune verbreitet, wie er musikalisch überzeugt. mav

