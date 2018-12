Cher gibt Konzert in der SAP Arena

Popikone Cher kommt 2019 nach Mannheim. Die Sängerin, die bei ihrer „Here We Go Again Tour“ fünf Konzerte in Deutschland gibt, ist am Freitag, 11. Oktober 2019, 20 Uhr, in der SAP Arena zu Gast. Die Amerikanerin spielt eine Auswahl aus Hits wie „Believe“ oder „Turn Back Time“ und präsentiert auch neuere Songs ihres gerade erschienenen „Dancing Queen“-Albums – eine Hommage an die Musik von ABBA.Karten sind im exklusiven „Eventim-Presale“ (www.eventim.de) ab heute um 10 Uhr erhältlich. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, 14. Dezember, 10 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.bb-promotion.com. Die Tickets gibt es ab 60 Euro plus Gebühren. mik/lim

