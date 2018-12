Cher kommt am 11. Oktober 2019 in die SAP Arena

Popikone Cher kommt im nächsten Jahr nach Mannheim. Im Rahmen von fünf Konzerten ihrer „Here We Go Again Tour“ in Deutschland ist der amerikanische Superstar am Freitag, 11. Oktober 2019, 20 Uhr, in der SAP Arena zu Gast.

Cher wird während ihrer Tour ihre Fans nicht nur eine Auswahl ihrer Hits wie „Believe“ oder „Turn Back Time“ präsentieren, sondern auch neuere Songs ihres gerade erschienenen „Dancing Queen“ Albums – ein Tribute an die Musik von ABBA. Das kündigte der Veranstalter BB-Promotion am Dienstag an.

Ihre Karriere begann in den 1960ern mit Sonny & Cher, und schnell wurde sie in der Showbranche ein Superstar und ist bis heute weltweit eine der anerkanntesten Entertainerinnen überhaupt. Seit über fünf Jahrzehnten regiert Cher regelmäßig die Charts, verkaufte über 100 Millionen Alben und kann auf mehr Erfolge zurückblicken als so manch andere Künstler zusammen: als Plattenkünstlerin genauso wie als Filmschauspielerin, Broadway-Star und sogar Regisseurin für Film und TV.

Karten gibt es im exklusiven „Eventim-Presale“ (www.eventim.de) am Mittwoch, 12. Dezember, 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 14. Dezember, 10 Uhr. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.bb-promotion.de. Die Tickets kosten ab 60 Euro (zzgl. Gebühren).