Chick Corea folgt auf Wum

Die Musiker Claus Boesser-Ferrari (l.) und Thomas Siffling untermalen den Auftritt von Mannheims OB Peter Kurz (r.). © jpk

Mannheims Oberbürgermeister (OB) 2023 könnte vermutlich auch ein Kulturhaus leiten oder ein Festival. Zumindest vermittelt Peter Kurz diesen Eindruck seit seiner Zeit als Kulturbürgermeister, regelmäßig zum Beispiel auf dem Podium der Programmpräsentationen von Enjoy Jazz. Von daher ist der promovierte Jurist ein naheliegender Gesprächspartner für Trompeter Thomas Siffling und dessen Gesprächsreihe „Jazz x persönlich“im Club Ella & Louis. Der war fast vollständig besetzt, um Jazz ging es aber nur am Rande. Vor allem dann, wenn Claus Boesser-Ferrari gewohnt wundersame Klänge aus allen Seiten seiner Akustikgitarre hervorstreichelte, wenn er schabte, klopfte, trommelte oder blies.

Jazz-Konzert prägend

Immerhin erfährt man an diesem unterhaltsamen Freitagabend: Mannheims Vorzeige-Gitarrist und der OB teilen eine Art musikalisches Erweckungserlebnis, das fünfstündige Konzert des Jazz-Pianisten Chick Corea am 7. April 1978 im Rosengarten. Für seine ersten Singles entschuldigt sich Kurz fast: Auf Wum & Wendelin folgte Rex Guildos „Love A Little Bit (Melinda)“. Die erste LP findet der Kino-Fan vorzeigbarer: „Recorded Live“ (1973) von Ten Years After. Frühe Konzerterlebnisse von Herbie Hancock und Mother’s Finest bis Spliff Radio Show sieht er als „wilde Mischung“. Trotz des breit angelegten Musikgeschmacks meint der verhinderte Hobby-Klavierspieler: „Ich habe gar keinen, bin offen für alles.“ Auch für die Oper.

Wobei er es zu selten ins Nationaltheater (NTM) schaffe. Zu dicht gepackt sind die Termine am Durchschnittsarbeitstag als OB, den Siffling abfragt. Jeden Abend bringe Kurz gegen 21.30 Uhr zwei Postkisten nach Hause: „Die gehen morgens erledigt wieder raus, sonst wird man überrollt.“ Die Kisten verhinderten auch, dass er selbst zum Fahrradbürgermeister werde, statt mit dem Auto ins Rathaus zu fahren. Den zugerufenen Tipp „Anhänger!“ weist Kurz – ganz Kulturmensch – lachend aus ästhetischen Gründen zurück und erntet ein „Keine Ausreden!“ Siffling gelingt also ein wirklich persönlicher Abend. jpk

Info: Langfassung unter morgenweb.de/kultur

